Gerardo Martino sobre Chicharito: "Que me reúna con él no significa ningún compromiso”

"Yo me junto con el futbolista, lo escucho, hablo con él y lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si esto genera algún tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección y eso no significa nada. Respecto a la injusticia que pueda representar que un jugador no ha estado y pueda estar en la última parte, lo normal es que no suceda esto o suceda en pocas situaciones, tampoco le podemos cerrar la puerta a los jugadores que puedan estar en buen momento. Que yo tenga una reunión con él no significa ningún tipo de compromiso”, apuntó.