Faitelson pide que le quiten el triunfo a Honduras tras agresión al Vasco

"La Concacaf ni siquiera cuida la seguridad en un estadio de futbol ¿cómo te permiten entrar con una cerveza, una lata que puede ser un proyectil? que finalmente se convirtió en eso, yo con todo respeto, digo, no lo van a hacer y está mal que yo lo pida, pero yo si fuese la Concacaf no solo vetaría el estadio, también le quitaría a Honduras el triunfo de esta noche".

"Impactado por la forma en la cual agreden a Javier Aguirre. No me parece justo, no me parece correcto, no era necesario de ninguna manera, Honduras ganó bien en el campo de juego".