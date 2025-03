Canadá vs. México se miden este jueves en el SoFi Stadium de Inglewood , California, por el pase a la Final de la Concacaf Nations League a disputarse en este mismo escenario el próximo domingo por la tarde.

Alexis Vega, junto a ‘Tala Rangel y Rodrigo Huescas, fue uno de los jugadores que hablaron en la zona mixta de la Selección Mexicana previo al entrenamiento para definir su alineación dentro de las Semifinales del Final Four.

Respecto al partido frente a los canadienses, el delantero de la Selección Mexicana dijo que no siente nervios por jugar la Semifinal , sino ansiedad por escuchar el silbatazo inicial y buscar el partido frente al ganador entre Estados Unido y Panamá en la otra semifinal.

"En lo personal, no me dan nervios, me da ansiedad, y bueno, que llegue la hora de empezar el partido", indicó el delantero de los Diablos Rojos de Toluca de la Liga MX.