Ernesto Mejía, de la federación del conjunto visitante, explicó lo sucedido "No se pudo hacer el reconocimineto de cancha, una descortesía total, confiemos en que haya sido un error y no con mala intención. Quisiera creer que fue un error y no algo malintencionado. Claro que hay molestia, los partidos se ganan en la cancha".