Cabe mencionar que este encuentro se había pospuesto desde el pasado 4 de noviembre por casos positivos de COVID-19 en los dos planteles, por lo que se aplazó al igual que el Saprissa vs. Municipal y el San Francisco vs. Alajuelense que se juega más adelante.

Real Estelí espera al vencedor de este último partido y es a quien enfrentará en los Cuartos de Final de la Concacaf League. Los otros emparejamientos ya están definidos con los partidos: Saprissa vs. Marathón, Forge vs. Arcahaie y Motagua vs. Olimpia.