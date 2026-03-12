    Tigres

    Horario y dónde ver Whitecaps vs. Sounders, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Este partido cuenta con varios enfrentamientos al ser dos equipos que militan en la MLS.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

    Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders es partido de la Ida los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 12 de marzo en la cancha del BC Place.

    Whitecaps eliminó a Cartaginés de Costa Rica con global de 2-0 y el pasado fin de semana goleó 4-1 a Portland Timbers en calidad de visitante

    Sounders derrotó 1-0 a St. Louis City en la MLS, pero debutará en esta edición de la Concacaf Champions Cup tras haber avanzado directo a Octavos de Final como campeón de la Leagues Cup 2025.

    WHITECAPS VS. SOUNDERS: HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de Vancouver vs. Seattle toma a ambos con solo tres partidos de temporada regular en la MLS, pero el equipo de Canadá jugó en la Primera Ronda de la Concachampions.

    • Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026.
    • Horario: 20:00 Centro de México | 22:00 ET, 21:00 CT y 19:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE VANCOUVER Y SEATTLE


    El historial entre estos equipos de MLS es nulo dentro de la Concacaf Champions Cup, pero cuenta con más de 40 partidos en la liga de los Estados Unidos.

    El saldo en 44 juegos es de 11 triunfos para Whitecasp, 20 de Sounders y 13 empates, con 47 goles anotados y 69 recibidos.

