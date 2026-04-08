Toluca Toluca y el Nemesio Diez son factores en la Concacaf Champions Cup Los Diablos Rojos buscarán hacer valer su condición como local frente al LA Galaxy de la MLS.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Toluca y su fortaleza en el Nemesio Diez en Concacaf Champions Cup

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup se ponen en marcha y con ellos el Toluca, actual campeón de la Liga MX se medirá ante el LA Galaxy de la MLS.

Los Diablos Rojos recibirán el partido de ida este próximo miércoles en el Nemesio Diez, encuentro en el que será vital sacar una ventaja para viajar a Estados Unidos y buscar su boleto a la fase de semifinales.

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Toluca logró acceder a los cuartos de final tras una dura llave ante el San Diego FC, quienes no fueron doblegados tan fácilmente por los mexicanos, eso sucedió hasta el partido de vuelta, en el infierno.

San Diego FC derrotó en su casa a los Diablos Rojos por marcador de 3-2, pero en el juego de vuelta, Toluca ganó holgadamente por un 4-0 para un global de 6-3 final.

Es ahí donde Toluca se ha vuelto fuerte, en el Nemesio Diez, ya que no quisieron repetir el mal trago de la Concacaf Champions Cup del 2024, en donde fueron eliminados a manos del Herediano de Costa Rica tras el empate global y el desempate por goles de visitante.

Así va Toluca en el Nemesio Diez en la Liga MX

Las cosas ahora son muy diferentes, ya que, con el actual plantel dirigido por Antonio Mohamed, los escarlatas se han convertido casi imbatibles en su casa.

En el torneo en curso de la Liga MX, han disputado seis partidos en el Nemesio Diez, donde han conseguido cuatro victorias, dos empates y sin derrotas, han marcado once goles y solo han permitido cuatro en contra.