LA Galaxy Toluca vs. LA Galaxy: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup Prácticamente seis meses después de perder un título, el club angelino se mete al ‘infierno’ para tomar revancha deportiva ante los Diablos Rojos.

Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Fue en octubre pasado que ambos equipos se enfrentaron por primera y única vez hasta el momento y lo hicieron en el Dignity Health Sports Park de California, casa del LA Galaxy, donde los escarlatas se impusieron 2-3 con Antonio Mohamed como estratega.

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HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. LA GALAXY DE CHAMPIONS CUP

Toluca viene de perder el invicto en la Liga MX Clausura 2026 tras caer de visitante en Querétaro, uno de los equipos más flojos del torneo, por lo que ese bajón anímico debe servir más para recomponer que para continuar por una pendiente en descenso.

LA Galaxy, por su parte, ocupa la parte baja de la Conferencia Oeste en la MLS; tiene apenas un triunfo en sus últimos juegos en el torneo de Estados Unidos, el único hasta el momento.

Los escarlatas, además, vienen de remontar a San Diego FC en los Octavos de final, pero ahora deberá cerrar la serie como visitante, aunque no le es ajeno ganar en esa condición ante un cuadro de la MLS.