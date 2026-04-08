Tigres Alineaciones confirmadas del Tigres vs. Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup Guido Pizarro irá con todo desde el inicio en busca de los tres puntos en casa que le den la tranquilidad de disputar la vuelta sin presión.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Tigres vs. Seattle Sounders: Alineaciones de la Concacaf Champions Cup

Los Tigres reciben a Seattle Sounders en el primer partido de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Para este juego Guido Pizarro no ha dado ninguna sorpresa en su cuadro titular en el que coloca a sus mejores hombres disponibles de inicio.

Desde Nahuel en la meta, hasta el recién blindado Ángel Correa, Tigres buscará hacer valer su condición de local. Además, el técnico del equipo de Nuevo León cuenta en la banca con varios jugadores que pueden ingresar a revolucionar el juego si se necesita como Brunetta, Flores o Gignac quienes están disponibles.

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El cuadro visitante también presenta a su mejor equipo donde destaca Rusnak en el mediocampo. También sobresale Arriola, quien tiene pasado en el futbol mexicano. Finalmente su goleador Morris será el responsable del ataque.

ALINEACIONES TIGRES:

Guzmán

Angulo

Rómulo

Loroña

Garza

Gorriarán

Araujo

Herrera

Correa

Lainez

Aguirre

ALINEACIONES SEATTLE SOUNDERS:

Frei

Roldán

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Kossa

Ragen

Nouhou

Brunell

C. Roldán

Arriola

Rusnak

Rothrock