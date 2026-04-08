Alineaciones confirmadas del Tigres vs. Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup
Guido Pizarro irá con todo desde el inicio en busca de los tres puntos en casa que le den la tranquilidad de disputar la vuelta sin presión.
Los Tigres reciben a Seattle Sounders en el primer partido de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Para este juego Guido Pizarro no ha dado ninguna sorpresa en su cuadro titular en el que coloca a sus mejores hombres disponibles de inicio.
Desde Nahuel en la meta, hasta el recién blindado Ángel Correa, Tigres buscará hacer valer su condición de local. Además, el técnico del equipo de Nuevo León cuenta en la banca con varios jugadores que pueden ingresar a revolucionar el juego si se necesita como Brunetta, Flores o Gignac quienes están disponibles.
El cuadro visitante también presenta a su mejor equipo donde destaca Rusnak en el mediocampo. También sobresale Arriola, quien tiene pasado en el futbol mexicano. Finalmente su goleador Morris será el responsable del ataque.
ALINEACIONES TIGRES:
- Guzmán
- Angulo
- Rómulo
- Loroña
- Garza
- Gorriarán
- Araujo
- Herrera
- Correa
- Lainez
- Aguirre
ALINEACIONES SEATTLE SOUNDERS:
- Frei
- Roldán
- Kossa
- Ragen
- Nouhou
- Brunell
- C. Roldán
- Arriola
- Rusnak
- Rothrock
- Morris