Tigres Tigres blinda a Ángel Correa con extensión de contrato hasta 2030 en Liga MX Este jugador se ha convertido en el mejor pagado del cuadro universitario.

Video Ángel Correa recibe extensión de contrato con Tigres hasta 2030

En medio de los rumores desde Sudamérica por Ángel Correa, así luce el 'blindaje' de Tigres que impide que el futbolista argentino sea seducido por ofertas de clubes importantes.

Cabe recordar que Tigres ofreció una renovación de contrato al argentino Ángel Correa para permanecer con el club hasta el 2030.

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La intención de Tigres es convertir a Correa en la nueva cara del club ante el inminente cambio generacional y retiro de su histórico delantero André-Pierre Gignac.

EL BLINDAJE DE TIGRES A ÁNGEL CORREA ANTE POSIBLES OFERTAS

Con la extensión de contrato, Ángel Correa será el mejor pagado de toda la plantilla universitaria y será uno de los top cinco jugadores mejor pagados de la Liga MX.

Tras el blindaje al argentino la postura de Tigres es más que contundente: si algún club pretende ficharlo, primero tendrá que hablar con la directiva y la respuesta será un rotundo 'no'.

La decisión del club universitario llega en medio de los rumores del interés de River Plate para llevarse al delantero de vuelta a Argentina.