Tigres Tigres vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup Se reencuentran en unos Cuartos de Final por tercera ocasión consecutiva en juegos oficiales y los felinos buscan que no haya una tercera eliminación.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Tigres vs. Seattle Sounders se reencuentran dentro de unos Cuartos de Final por tercera ocasión dentro de competiciones oficiales, la segunda en un torneo de la Concacaf Champions Cup, antes denominada Concacaf Champions League.

La primera vez fue en la Concacaf Champions League de la temporada 2012-2013; en la ida los felinos se impusieron 1-0, pero fue en la vuelta que el cuadro de la MLS remontó en el global tras ganar 3-1 (global de 3-2) y clasificar a Semifinales de esa campaña.

PUBLICIDAD

Después ambos se reencontraron en la Leagues Cup 2021 en la que el conjunto estadounidense se impuso con categoría 3-0, por lo que esta será una auténtica revancha para el cuadro que dirige Guido Pizarro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL TIGRES VS. SEATTLE SOUNDERS DE CHAMPIONS CUP

Tigres llega a este partido con apenas un triunfo en sus últimos cinco juegos oficiales y fue justo en este torneo, pues derrotó a FC Cincinnati 5-1 tras perder la ida 3-0 en Estados Unidos dentro de la fase de Octavos de Final.

Seattle Sounders, por su parte, tiene una derrota en sus últimos ocho juegos oficiales, ésta dentro de la MLS 2026 y en calidad de visitante, condición en la que jugará este miércoles frente a los de la UANL.