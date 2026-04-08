Tigres vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup
Se reencuentran en unos Cuartos de Final por tercera ocasión consecutiva en juegos oficiales y los felinos buscan que no haya una tercera eliminación.
Tigres vs. Seattle Sounders se reencuentran dentro de unos Cuartos de Final por tercera ocasión dentro de competiciones oficiales, la segunda en un torneo de la Concacaf Champions Cup, antes denominada Concacaf Champions League.
La primera vez fue en la Concacaf Champions League de la temporada 2012-2013; en la ida los felinos se impusieron 1-0, pero fue en la vuelta que el cuadro de la MLS remontó en el global tras ganar 3-1 (global de 3-2) y clasificar a Semifinales de esa campaña.
Después ambos se reencontraron en la Leagues Cup 2021 en la que el conjunto estadounidense se impuso con categoría 3-0, por lo que esta será una auténtica revancha para el cuadro que dirige Guido Pizarro.
HORARIO Y DÓNDE VER EL TIGRES VS. SEATTLE SOUNDERS DE CHAMPIONS CUP
Tigres llega a este partido con apenas un triunfo en sus últimos cinco juegos oficiales y fue justo en este torneo, pues derrotó a FC Cincinnati 5-1 tras perder la ida 3-0 en Estados Unidos dentro de la fase de Octavos de Final.
Seattle Sounders, por su parte, tiene una derrota en sus últimos ocho juegos oficiales, ésta dentro de la MLS 2026 y en calidad de visitante, condición en la que jugará este miércoles frente a los de la UANL.
- Cuándo es el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: el partido es este miércoles 8 de abril en el Estadio Universitario de Nuevo León, ‘el Volcán’.
- A qué hora es el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: la patada inicial es a las 21:06 horas tiempo del Este, 20:06 horas tiempo del Centro de Estados Unidos y 18:06 tiempo del Pacífico. En México es a las 19:06 horas tiempo del Centro.
- Dónde ver el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: sigue la transmisión en vivo de este partido en Estados Unidos por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.