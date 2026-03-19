Tigres Horario y dónde ver Tigres vs. Cincinnati, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions Recordar que es la segunda vez en la historia en que se enfrentan en una eliminatoria de la Concacaf.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

El partido de Tigres vs. Cincinnati por la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 19 de marzo en la cancha del Estadio Universitario.

En el partido de Ida, Cincinnati goleó 3-0 a Tigres en casa, que con el criterio de desempate, tiene una desventaja el conjunto de la Liga MX al no anotar la semana pasada.

PUBLICIDAD

Los de la UANL deben golear por tres o más goles sin recibir gol del cuadro de Estados Unidos, pero en caso de que eso pase, deberá conseguir una victoria por diferencia de cinco goles.

TIGRES VS. CINCINNATI: HORARIO Y DÓNDE VER



Cincinnati viene de ser goleado 6-1 ante New England Revolution en actividad de la MLS, mientras que Tigres igualó 0-0 ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Fecha: Jueves 19 de marzo del 2026.

Jueves 19 de marzo del 2026. Horario: 19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos.

19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

LA HISTORIA DE CINCINNATI Y TIGRES



Como mencionamos la semana pasada, el historial entre estos equipos de MLS y Liga MX tiene ya un antencedente en la Concacaf Champions Cup.