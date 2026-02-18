    Philadelphia Union

    Philadelphia Union golea a Defence Force y se perfila a enfrentar al América en Concacaf

    El equipo de la MLS ganó caminando en Trinidad y Tobago en la ida de la Primera Ronda.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El quinto del Philadelphia Union! Desde los 11 pasos Bruno Damiani


    Philadelphia Union aplastó 5-0 al Defence Force en el partido de ida de Primera Ronda y se perfila a enfrentar al América en la Concacaf Champions Cup 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Resumen | LAFC golea al Real España en Honduras
    9:58

    Resumen | LAFC golea al Real España en Honduras

    Concacaf Champions Cup
    ¡Hat-Trick de Denis Bouanga! ¡El sexto de la noche para LAFC!
    1:27

    ¡Hat-Trick de Denis Bouanga! ¡El sexto de la noche para LAFC!

    Concacaf Champions Cup
    Heung Min Son se va de la cancha y la gente en Honduras no lo perdona
    1:31

    Heung Min Son se va de la cancha y la gente en Honduras no lo perdona

    Concacaf Champions Cup
    Jack Jean-Baptiste descuenta para Real España con el cabezazo
    1:26

    Jack Jean-Baptiste descuenta para Real España con el cabezazo

    Concacaf Champions Cup
    ¡Esto es una paliza! Tillman no perdona y pone el quinto de taquito
    1:45

    ¡Esto es una paliza! Tillman no perdona y pone el quinto de taquito

    Concacaf Champions Cup
    Son está dando cátedra y le puso una joya a Bouanga para el 0-4 de LAFC
    1:31

    Son está dando cátedra y le puso una joya a Bouanga para el 0-4 de LAFC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Gooool de Son! El coreano pone el 0-3 en el marcador por la vía penal
    1:24

    ¡Gooool de Son! El coreano pone el 0-3 en el marcador por la vía penal

    Concacaf Champions Cup
    Chulada de pase de Son que Martínez concreta para el 0-2 de LAFC
    1:33

    Chulada de pase de Son que Martínez concreta para el 0-2 de LAFC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Con el niño no! Falta sobre Son y se ve que sí le dolió
    1:30

    ¡Con el niño no! Falta sobre Son y se ve que sí le dolió

    Concacaf Champions Cup
    ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos
    1:35

    ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos

    Concacaf Champions Cup

    El club de la MLS no tuvo problemas en Puerto España, Trinidad y Tobago, y se llevó un marcador abultado a casa gracias al doblete de Bruno Damiani (69’, 81’) y a los goles de Milan Iloski (29’), Ezekiel Alladoh (32’) y Olwethu Makhanya (64’).

    Por si no fuera poca la humillación que sufrió en casa, el Defence Force terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Joevin Jones en el agregado (90+2’).

    El Defence Force la tiene muy complicado, pues deberá ganar por 5-0 en la vuelta para extender el partido a tiempos extra, o ganar 6-0 para avanzar a Octavos de Final.

    El duelo de vuelta de la Primera Ronda se disputará el próximo jueves 26 de febrero en el Subaru Park.

    América clasificó a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Olimpia con un marcador global de 2-1 gracias al triunfo de ida en Tegucigalpa, pues en la vuelta empataron 0-0.

    Relacionados:
    Philadelphia Union

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX