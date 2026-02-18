Philadelphia Union golea a Defence Force y se perfila a enfrentar al América en Concacaf
El equipo de la MLS ganó caminando en Trinidad y Tobago en la ida de la Primera Ronda.
Philadelphia Union aplastó 5-0 al Defence Force en el partido de ida de Primera Ronda y se perfila a enfrentar al América en la Concacaf Champions Cup 2026.
El club de la MLS no tuvo problemas en Puerto España, Trinidad y Tobago, y se llevó un marcador abultado a casa gracias al doblete de Bruno Damiani (69’, 81’) y a los goles de Milan Iloski (29’), Ezekiel Alladoh (32’) y Olwethu Makhanya (64’).
Por si no fuera poca la humillación que sufrió en casa, el Defence Force terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Joevin Jones en el agregado (90+2’).
El Defence Force la tiene muy complicado, pues deberá ganar por 5-0 en la vuelta para extender el partido a tiempos extra, o ganar 6-0 para avanzar a Octavos de Final.
El duelo de vuelta de la Primera Ronda se disputará el próximo jueves 26 de febrero en el Subaru Park.
América clasificó a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Olimpia con un marcador global de 2-1 gracias al triunfo de ida en Tegucigalpa, pues en la vuelta empataron 0-0.