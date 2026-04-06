Cruz Azul Nicolás Larcamón hace llamado a la FIFA por tema migratorio de Ebere El estratega de Cruz Azul considera que la baja del nigeriano favorece al LAFC.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Larcamón alza la voz y hace un llamado a FIFA previo al juego vs. LAFC

Cruz Azul tendrá una dura prueba cuando enfrente a Los Angeles FC en la Concacaf Champions Cup y lo tendrán que hacer sin la presencia de Christian Ebere por temas migratorios y ante esto Nicolas Larcamón alzó la voz.

En conferencia de prensa el estratega hizo un llamado a la FIFA para resolver estos casos y a que considera que es una desventaja no llegar con plantel completo.

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“ Hay una cuestión que sería muy importante que la FIFA atienda, porque evidentemente no tiene que ver con una suspensión dentro del torneo, pero es un hándicap que favorece al equipo rival”

“Y creo que tratándose de una competencia sería importante que en este tipo de torneos haya una gestión en favor de la paridad de este tipo de partidos”

“ No deja de ser un tema importante para destacar porque nosotros llegamos con un jugador menos, que de hecho es el jugador que anotó en el último partido, sufrimos la baja por una legislación de Estados Unidos, pero se debería atener para favorecer la calidad de competencia”, indicó Larcamón.

Christian Ebere no podrá jugar con Cruz Azul ante LAFC d ebido a una proclama vigente de Estados Unidos que restringe el acceso al territorio a ciudadanos de Nigeria.