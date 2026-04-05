Cruz Azul Cruz Azul visita a LAFC en la Concacaf Champions Cup con mala racha en Estados Unidos Cruz Azul busca romper sequía de victorias en Estados Unidos ante LAFC.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cruz Azul se mide a Los Ángeles FC un reciente historial en contra jugando en Estados Unidos

Esta semana se reanuda la Concacaf Champions Cup, con varios equipos mexicanos teniendo acción; uno de ellos es Cruz Azul, que arranca la fase de cuartos de final visitando a Los Ángeles FC.

En lo que va del certamen, Cruz Azul no ha pisado una cancha de Estados Unidos, ya que su primer rival de la MLS fue canadiense (Vancouver FC).

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Cruz Azul se ha llevado hasta goleadas en sus recientes visitas a Estados Unidos

Jugar en la Unión Americana no debe ser del todo gratificante para los celestes, ya que los resultados positivos han sido escasos.

En la Leagues Cup 2025, Cruz Azul jugó tres partidos. El primero fue una escandalosa derrota de 0-7 ante Seattle, que resonó en toda la zona de Concacaf. Siguieron empates ante Galaxy y Colorado. Si bien el equipo mexicano se impuso en penales, en tiempo regular no pudo vencer a los cuadros de la MLS.

¿Cuándo ganó por últimas vez Cruz Azul en Estados Unidos?

Hay que hacer un viaje largo en el tiempo para ver sus más recientes triunfos en canchas de Estados Unidos. En Leagues Cup fue en 2019, por 2-1 en semifinales ante Galaxy, y en Concacaf Champions Cup en 2009 contra Columbus.

Los números son poco alentadores en busca de sumar una victoria en el BMO Stadium, pero el equipo está jugando bien en la liga local, algo que ahora quiere ampliar a nivel internacional.