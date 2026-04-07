Nashville SC Nashville SC vs. América: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup Se reencuentran tras los penales en dos ediciones de Leagues Cup en el que se impuso el conjunto de la MLS; las Águilas buscan revancha en Concacaf.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

La primera vez fue dentro de un duelo denominado League Cup Showcase, luego de que se cancelara la edición de la Leagues Cup de 2022 debido a una saturación de calendario de actividad futbolística.

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Después, en 2023, Nashville SC volvió a derrotar al América en definición por penales dentro de los Octavos de Final de la edición de ese año de la Leagues Cup en la que el club estadounidense acabó como subcampeón.

HORARIO Y DÓNDE VER EL NASHVILLE SC VS. AMÉRICA DE CHAMPIONS CUP

Nashville SC no pudo hilar su décimo partido sin derrota entre Concacaf Champions Cup y MLS luego de que el fin de semana pasado perdiera 1-0 ante Chicago Fire por la liga estadounidense.

América, por su parte, llega con tres partidos consecutivos sin ganar, todos oficiales, incluido un empate dentro del torneo de la Concacaf ante Philadelphia Union y una dolorosa derrota contra Pumas como parte del Clausura 2026.