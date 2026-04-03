América América busca revancha ante Nashville en la Concacaf Champions Cup América va por revancha ante Nashville tras polémica eliminación de 2023 en penales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América enfrenta a Nashville en la Concacaf Champions Cup con sed de revancha tras la polémica eliminación de 2023

Este martes se reanudará la Concacaf Champions Cup, con América jugando de visita en Nashville, un rival contra el que hay recuerdos bastante amargos.

Han transcurrido casi tres años de aquel encuentro del 8 de agosto de 2023, donde las Águilas fueron eliminadas en la ronda de dieciseisavos de final por los estadounidenses. Un encuentro que estuvo marcado por la polémica y una épica tanda de penales.

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América acarició el pase en tiempo de compensación

Nashville se puso arriba al minuto 61 de tiempo corrido, pero América igualó por obra de Diego Valdés. Cuando todo mundo presupuestaba llegar a los penales, fue justo por esta vía que Julián Quiñones adelantó a los azulcremas al minuto 93.

A escasos segundos del pitazo final, Sam Surridge empató los cartones con un cabezazo, por lo que la irremediable tanda de penales hizo su aparición.

Ya desde los 11 pasos, por los azulcremas fallaron Miguel Layún y Jonathan dos Santos, este último en muerte súbita, lo que los puso en jaque. Daniel Lovitz convirtió por Nashville para concretar la eliminación del cuadro mexicano.

Polémica decisión dejó fuera al América ante Nashville

Hay que destacar que la polémica se hizo presente cuando Luis Ángel Malagón detuvo el tiro de Jack Maher, pero, tras revisión del VAR, se decretó que el guardameta se adelantó y se repitió la pena máxima para mantener a Nashville con vida y, a la postre, darle la clasificación.