Real España Real España vs. LAFC | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026 El conjunto hondureño recibe en casa los angelinos en el juego de ida de la primera ronda.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos

Real España recibe al peligroso equipo de Los Angeles FC de Heung Min-Son y compañía en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 que se jugará en el estadio Francisco Morán.

PUBLICIDAD

El cuadro hondureño buscará aprovechar la localía para ir con tranquilidad al campo de BMO Stadium, casa del LAFC.

Será la primera ocasión que los equipos se enfrenten, incluso será la primera vez que el cuadro Angelino visite Centroamérica en su corta historia.

SIGUE AQUÍ LOS PORMENORES DEL REAL ESPAÑA VS. LAFC

POLÉMICA EN EL MINUTO 1 Y LAFC YA GANA

El árbito mexicano, Marco Ortiz, pitó penal en los primeros segundos del partido y Denis Bouanga marcó el primero del partido.

LAFC MARCA EL SEGUNDO SOBRE REAL ESPAÑA