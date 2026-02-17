    Real España

    Real España vs. LAFC | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    El conjunto hondureño recibe en casa los angelinos en el juego de ida de la primera ronda.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos

    Real España recibe al peligroso equipo de Los Angeles FC de Heung Min-Son y compañía en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 que se jugará en el estadio Francisco Morán.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos
    1:35

    ¡Goool de Bouanga! Al 2' pone el gol para LAFC desde los once pasos

    Concacaf Champions Cup
    ¡Inicia el partido! Real España vs. LAFC en la Concacaf Champions Cup
    0:31

    ¡Inicia el partido! Real España vs. LAFC en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Ottawa cae en casa ante Nashville SC y peligra su pase en Concacaf
    9:55

    Resumen | Ottawa cae en casa ante Nashville SC y peligra su pase en Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cayó el segundo! Surridge sentencia el juego a favor de Nashville
    1:36

    ¡Cayó el segundo! Surridge sentencia el juego a favor de Nashville

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se rompió el cero! Goool de Nashville sobre Ottawa cortesía de Pacius
    1:30

    ¡Se rompió el cero! Goool de Nashville sobre Ottawa cortesía de Pacius

    Concacaf Champions Cup
    Cambio obligatorio del Ottawa. Sale Coulanges y entra el mexicano Emiliano García Escudero
    1:59

    Cambio obligatorio del Ottawa. Sale Coulanges y entra el mexicano Emiliano García Escudero

    Concacaf Champions Cup
    ¡Atajada que los salva del gol! Innocent vuelva para mantener su portería en cero
    1:32

    ¡Atajada que los salva del gol! Innocent vuelva para mantener su portería en cero

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cómo dejas ir esa! Qasem se lamenta porque sabe que ahí tenía el gol
    1:29

    ¡Cómo dejas ir esa! Qasem se lamenta porque sabe que ahí tenía el gol

    Concacaf Champions Cup
    ¡Nashville sigue intentando! Otra aproximación que se queda en intento
    1:34

    ¡Nashville sigue intentando! Otra aproximación que se queda en intento

    Concacaf Champions Cup
    ¡Balazo! Nashville avisa con el trallazo de Pacius sobre el arco
    1:23

    ¡Balazo! Nashville avisa con el trallazo de Pacius sobre el arco

    Concacaf Champions Cup

    El cuadro hondureño buscará aprovechar la localía para ir con tranquilidad al campo de BMO Stadium, casa del LAFC.

    Será la primera ocasión que los equipos se enfrenten, incluso será la primera vez que el cuadro Angelino visite Centroamérica en su corta historia.

    SIGUE AQUÍ LOS PORMENORES DEL REAL ESPAÑA VS. LAFC

    POLÉMICA EN EL MINUTO 1 Y LAFC YA GANA

    El árbito mexicano, Marco Ortiz, pitó penal en los primeros segundos del partido y Denis Bouanga marcó el primero del partido.

    LAFC MARCA EL SEGUNDO SOBRE REAL ESPAÑA

    David Martínez puso el 2-0 luego de un gran pase de Heung-Min Son a los 11 minutos.

    Relacionados:
    Real EspañaLAFC