Cruz Azul Cruz Azul y otros clubes con problemas de visado en Concacaf Champions Cup Los problemas migratorios cada vez son más comunes en el torneo de la confederación y ya son varios los casos, pese a que se trata de atletas profesionales.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video La ventaja inesperada de los clubes de la MLS en Concacaf

El Cruz Azul visita a Los Angeles FC sin su delantero Christian Ebere, quien tuvo problemas para que le fuera aprobada su visa debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

En 2025, Trump firmó una proclamación que aumentó a 27 el número de países con restricciones y limitaciones de entrada a Estados Unidos, entre ellos, Nigeria, país de nacimiento del delantero celeste, por lo que no fue posible que sus problemas migratorios se arreglaran a tiempo.

PUBLICIDAD

VISAS, LA VENTAJA INESPERADA PARA CLUBES DE LA MLS EN CONCACF CHAMPIONS CUP

El caso de Ebere ya no es un hecho aislado en la Concacaf Champions Cup, pues ya son tres casos en los que se ha presentado esta situación y que ha representado una ventaja inesperada a los clubes de la MLS que enfrentan a clubes disminuidos, aunque hubo uno que le plantó cara.

El caso más reciente es el del Mount Pleasant de Jamaica, club que no pudo contar con diez jugadores para enfrentar al Galaxy debido a que no fueron aprobadas sus visas. El resultado fue una derrota por 3-0.

En 2022, el Cavarly de Haití, uno de los países con restricciones de entrada, decidió retirarse debido a que no le fueron aprobadas las visas de sus jugadores. Así, el club campeón del caribe no se presentó ante el New England Revolution que avanzó sin disputar un solo partido.