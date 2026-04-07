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    LAFC vs. Cruz Azul: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup

    La Máquina tiene oportunidad de revancha ante el cuadro angelino dentro del torneo de la Concacaf, checa los canales para seguir la transmisión.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

    LAFC vs. Cruz Azul se reencuentran dentro del torneo de la Concacaf Champions Cup 2026 en su etapa de Cuarto de Final, tal como lo hicieran en la edición de 2020, cuando debido a la pandemia debieron disputar un juego único que favoreció al conjunto angelino.

    En aquella ocasión se midieron en el Explora Stadium a puerta cerrada y el mexicano Carlos Vela hizo uno de los goles con los que LAFC se impuso para clasificar a Semifinales en la cual eliminó al América, pero en la Final cayó contra Tigres pese a ser favorito.

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    HORARIO Y DÓNDE VER EL LAFC VS. CRUZ AZUL DE CHAMPIONS CUP

    La Máquina llega con la moral baja luego de la derrota el pasado fin de semana en la Liga MX Clausura 2026 a manos del Pachuca con el que perdió el paso perfecto como local.

    LAFC, por su parte, arriba a este compromiso con 13 juegos seguidos sin perder entre amistosos, MLS y Concacaf Champions Cup, por lo que llega enrachado y ya sin Carlos Vela en las filas del equipo, pero sí como uno de los inversionistas.

    El partido también es vital para que Cruz Azul llegue con buena cara a su compromiso del siguiente fin de semana en la Liga MX donde se medirá al América en lo que será el regreso a la actividad del torneo mexicano en el remodelado Estadio Banorte.

    • Cuándo es el LAFC vs. Cruz Azul de Concacaf Champions Cup: el juego es este martes 7 de abril en el BMO Stadium.
    • A qué hora es el LAFC vs. Cruz Azul de Concacaf Champions Cup: el duelo arranca a las 22:06 tiempo del Este, 21:06 horas tiempo del Centro de Estados Unidos y 19:06 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 20:06 horas tiempo del Centro.
    • Dónde ver el LAFC vs. Cruz Azul de Concacaf Champions Cup: el juego lo puedes ver en su transmisión en vivo por la señal de TUDN y ViX en Estados Unidos.
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