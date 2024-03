Henry Martín , capitán de América , confesó no saber el por qué a Chivas no se le exige como al América cuando se enfrentan como pasará en los siguientes días con tres partidos.

"Me pongo a pensar cuál es la razón, por afición no creo que sea... son los dos equipos con más campeonatos que tienen, que más generan, más venden, más publicidad en la prensa, más aficionados, pero a la hora de exigir sí hay una diferencia y está claro, quien diga que no, no sé que está viendo porque de años atrás se ha vivido eso, lo sentimos en la cancha y lo percibimos en los partidos, en la afición.