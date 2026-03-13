Tigres Guido Pizarro habla de las dificultades de Tigres para llegar a Cincinnati El técnico de los felinos no usa como excusa las adversidades en el viaje, en la derrota en la Concacaf Champions Cup ante Cincinnati.

Video Guido Pizarro hace un llamado de atención al torneo de Concacaf

Con una dolorosa derrota a cuestas en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 3-0 ante Cincinnati, el técnico de Tigres, Guido Pizarro, confió en que en el encuentro en casa podrán darle la vuelta al marcador.

"Una derrota que no queríamos, es el primer partido, vamos a tener que trabajar mucho en el regreso, a gradecer el apoyo al que vino acá, a los que están en Monterrey, pero confío plenamente en que la vuelta podemos darle la vuelta"

Luego de las dificultades que tuvieron para viajar, el estratega del cuadro de la Liga MX consideró que hubo poca seriedad en la organización del partido para su llegada, puesto que debieron jugar casi bajando del avión.

"Sinceramente todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio, nadie piensa en los jugadores, hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5:00 de la tarde al hotel, vinimos a jugar".

A pesar de estos contratiempos que tuvieron a su llegada para el encuentro ante Cincinnati, Guido Pizarro reiteró que no lo tomarían como excusa y confió en que se puede dar la vuelta en casa.