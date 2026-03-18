Monterrey Cruz Azul vs. Monterrey: Nico Sánchez niega que sea fracaso quedar eliminado en Concacaf El director técnico del Monterrey criticó que no tienen tiempo para entrenar y que se dedican a elevar el nivel de competencia en los torneos en los que participan.

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Nico Sánchez, director técnico de Rayados de Monterrey, negó la eliminación dentro de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup a manos del Cruz Azul sea considerada un fracaso, mucho menos cuando tienen sobrecarga de trabajo y que se vio reflejado en una nueva lesión muscular como la de Daniel Aceves.

La eliminación en el torneo internacional de la zona se suma a los malos resultados que cargan en la Liga MX Clausura 2026 y por los que incluso costaron la continuidad del entrenador Domenec Torrent, pues en este momento están fuera de zona de Liguilla.

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“Lo que menos se respira en el vestidor son aires de fracaso. Claramente hay una tristeza aporque queríamos seguir, pero entendiendo cómo venía la cosa nosotros nos centramos en competir, elevar el nivel de la competencia, en los partidos, porque claramente entrenamientos no tenemos, nos estamos ocupando en recuperar y es lo que hacen los jugadores.

“Para los errores tenemos tiempo (para corregir), a partir de la semana que viene de empezar a ajustar y corregir. Se nos quedó la copa que no es lo que queríamos. Me parece que lo hicimos de buena manera, poder concursar las adversidades de lesiones que sabíamos iban a aparecer. Estamos dolidos pero nos apoyamos en lo positivo que es muchísimo”, indico Nico Sánchez en conferencia de prensa.

MNTERREY PIERDE A DANIEL ACEVES POR LESIÓN TRAS EL JUEGO ANTE CRUZ AZUL

Nico Sánchez también habló acerca de la lesión que obligó a Daniel Aceves a no continuar en el partido, se trata de una dolencia muscular y esperan los resultados médicos para definir el tiempo de recuperación.

“Sí es algo muscular, una jugada donde pasa y tiene un golpe y molestia con el rival y al hacer un movimiento raro aparece la molestia. Hasta que no se hagan estudios y veamos con el pasar de las primeras horas de que la gravedad de la lesión no puedo decir nada.