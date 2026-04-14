Cruz Azul Horario y dónde ver Cruz Azul vs. LAFC, Cuartos de Final de Vuelta Concacaf Champions Cup La Máquina buscará revertir el resultado adverso que trajo de Los Ángeles ante su público y avanzar en el torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Concacaf Champions Cup 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Cruz Azul recibirá al LAFC en la vuelta de los cuartos de final dentro de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro de ida fue una sorpresa en el resultado que nadie se esperaba, el conjunto angelino se llevó el triunfo por goleada de 3-0, una loza pesada, pero no imposible para el conjunto de la Liga MX, solo que se tienen que cuidar por el gol de visitante, criterio de desempate en caso de igualar en el marcador global.

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Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. LAFC



Por otro lado, La Máquina llegará tras igualar en el Clásico Joven ante el América en el torneo Clausura 2026, algo que les puede servir en lo anímico para encarar este compromiso con los estadounidenses.

El LAFC por su parte, cayó el sábado pasado en su partido dentro de la MLS, visitaron al Portland Timbers y regresaron con la derrota por marcador de 2-1.