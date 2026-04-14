Cruz Azul Fans hacen grito prohibido y paran el Cruz Azul vs. Los Angeles FC Durante el partido disputado en el Estadio Cuauhtémoc, aficionados gritaron al portero rival, lo que provocó la decisión del árbitro del juego.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Polémica! Aparece el grito prohibido y de detiene el partido

La polémica apareció en el partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC por la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y no fue por una acción dentro del campo, sino fuera ya que los aficionados en el Estadio Cuauhtémoc hicieron el grito homofóbico durante la segunda parte del juego, lo que obligó a su suspensión momentánea.

Fue al minuto 57, con el marcador 1-0 en favor de los celestes, que desde las gradas se escuchó el famoso grito prohibido contra el portero rival Hugo Lloris, por lo que el árbitro salvadoreño, Iván Barton, decidió iniciar el protocolo. En las pantallas se pudo apreciar el mensaje de advertencia de expulsión de los fans o suspensión del partido y se esperó por unos minutos.

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En el campo se pudo apreciar a Erik Lira pedir a los fans que cesaran. Finalmente, tras cinco minutos se reanudó el encuentro que vio cortado el ritmo, afectando principalmente al equipo mexicano que busca la remontada.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO DE CONCACAF CONTRA EL GRITO DISCRIMINATORIO?

En 2018 fue presentado dicho protocolo contra el racismo y la discriminación y consta de tres fases. En la primera el árbitro deberá detener el juego y pedirle al estadio que envié un anuncio ordenando que cese el mal comportamiento.