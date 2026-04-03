América Historial de enfrentamientos entre América y Nashville de cara a los Cuartos de Final de Concacaf Las Águilas buscan tomar revancha sobre el conjunto de la MLS.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Historial de enfrentamientos entre América y Nashville

América y Nashville se enfrentarán en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 en donde las Águilas buscan tomar revancha para mantenerse en la pelea por el título que se le ha negado en los últimos años.

Y es que los Azulcremas y los de la MLS se han enfrentado en par de ocasiones, pero con resultados a favor del cuadro del Nashville que busca mantener su dominio.

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ANTECEDENTES ENTRE AMÉRICA Y NASHVILLE

Estos dos partidos que han disputado entre sí se dieron en la Leagues Cup del 2022 y 2023.

En el 2022 se vieron en el Showcase del torneo donde después de un vibrante 3-3 en el tiempo regular, Nashville se impuso en tanda de penales por 4-2.

En aquella tanda de penales Ávaro Fidalgo y Román Martínez fallaron por las Águilas.

Un año más tarde se volvieron a ver las caras en la Leagues Cup, ahora en Octavos de Final, en donde tras un 2-2 en el tiempo regular el conjunto de Nashville se impuso nuevamente en penales por 6-5.

El partido de ida entre América y Nashville se jugará este martes 7 de abril en el Geodis Park, y la vuelta en el estadio Banorte el 14 de abril.

ASÍ LLEGAN AMÉRICA Y NASHVILLE A LOS CUARTOS DE FINAL

El América sufrió para lograr su pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup a l superar por 2-1 a Philadelphia Union en los Octavos.