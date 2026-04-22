Futbol City Football Group: ¿Qué es, quién es su dueño y qué equipos tiene? Es una sociedad que administra varios clubes en el mundo con Abu Dhabi United Group como máxima accionista

Video ¿Qué es el City Football Group, su propietario y de qué equipos es dueño?

El City Football Group (CFG) puede tener interés en fichar a jugadores mexicanos y acá te decimos algunos detalles de este grupo que se popularizado en los últimos años.

Se trata de una sociedad que administra a varios equipos de futbol en diferentes países y continentes desde hace más de un década, en el que el Manchester City fue su primer club en el 2008.

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El grupo es propiedad de tres organizaciones diferentes: Abu Dhabi United Group con el 81% de las acciones, junto con la firma estadounidense Silver Lake con el 18% y el 1% por parte de las empresas de China, China Media Capital y CITIC Group.

Se creó en el 2013 tras el éxito que se tuvo con el Manchester City, con el fin de expander la marca y llegar a muchos rincones del mundo para invertir millones de dólares, con el fin de lograr éxitos deportivos en las diferentes competencias.

Mexicanos con pasado en City Football Group



Al momento solo hay dos futbolistas que han sido adquiridos de manera definitiva por este grupo, Uriel Antuna y Alex Alcalá.

El dueño de City Football Group



City Football Group pertenece al Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, socio mayoritario del CFG es el Abu Dhabi United Group (ADUG), quien se encarga de prácticamente tomar la mayoría de las decisiones alrededor de los equipos.

Su Alteza también tiene el poder de elegir, con base a un equipo de trabajo que le rodea, a los presidentes deportivos de los 12 clubes que le pertenecen en la actualidad al City Football Group.

City Football Group: sus clubes en el mundo



A su mando están los siguientes clubes, donde el más exitoso en los últimos años es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

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Manchester City (Inglaterra)

Girona FC (España)

Lommel SK (Bélgica)

ESTAC Troyes (Francia)

Palermo FC (Italia)

New York City FC (Estados Unidos)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Esporte Clube Bahia (Brasil)

Melbourne City FC (Australia)

Yokohama F. Marinos (Japón)

Mumbai City FC (India)

Shenzhen Peng City (China).