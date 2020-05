“Aquí (Italia) son como mexicanos, aquí hay mucha calidad y llegan a veces en una zona de confort, bueno en lo que me ha tocado este año en el que he estado, sé que han pasado muchas cosas, pero luego los jugadores no querían entrenar o salían molestos, decían ‘¿para qué?, mejor no corro’, entonces yo decía ‘¿cómo es posible?, el entrenador da oportunidad a todos, todos juegan y así le muestras que quieres jugar’”, externó Lozano en una entrevista con Marco Garcés, director deportivo del Pachuca.