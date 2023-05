Chicharito sobre el récord de Santi: “No competimos entre mexicanos”

“Esperemos que haga más goles porque los récords están para romperse. Yo hablo mucho con él, porque me llevo bien con él y con su padre en el corto tiempo que estuvo en la Selección. Pero pues a mí me encantaría que en vez de estar viendo a que mexicano le rompe el récord, es porque no puede ser el campeón goleador de la liga de Holanda. ¿Por qué no empezamos a competir en contra de los holandeses? Porque no es en contra de Luis García ni de mí. A mí no me importa ese récord” inició diciendo el atacante del LA Galaxy de la MLS.