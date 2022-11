Chicharito rompe en llanto al conocer a Ibai: "No puedo creer esto... ¡No m@m3s!"

“ Necesito un jugador, una estrella, nosotros hemos hecho una liga donde está Piqué, Casillas, el Kun, y yo he soñado, yo dije que tengo que soñar porque los sueños se cumplen. Me encantaría el Chicharito Hernández de delantero, pero me han dicho ‘Ibai, está en activo en la MLS’, entonces ahí lo he visto complicado. Sería a partir de enero y esto sería hasta febrero, marzo y luego en verano empezaría la segunda temporada”, le comentó Ibai a Chicharito, quien no dudó en analizar su invitación.