Chicharito revela su “muy buena” relación con Cristiano Ronaldo

A la pregunta cómo fue su relación con Cristiano, Chicharito respondió: “ Muy buena, pero buenísima . Algo que voy a que sí voy a hablar del 'Bicho', de Cris, es que muy poca gente he visto es que todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo en el mundo, todos sabemos. Pero yo tuve muchas pláticas con él, porque coincidíamos a veces en temas de recuperación ”, dijo.

“En ciertos momentos coíncidimos donde no había gente. Estábamos en las piletas de agua fría, agua caliente o a veces en el gimnasio y tal. Y ahí Cristiano, era Cristiano. No es que cambiaba pero se vulnerizaba más y platicamos muchísimo”, agregó CH14.

“Platicamos mucho obviamente porque teníamos en común excompañeros en el Manchester, utileros, historias en el United y también me preguntaba de México… y si tuve muy buena relación con él, obviamente esos momentos no eran diarios, porque la gente se espera que platicara con él todos los días y así no era”, señaló el atacante de Chivas.