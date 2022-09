NYCFC busca iniciar con Campeones Cup su redención en 2022

"(El juego ante Atlas) puede ser un catalizador para ir al clásico contra New York Red Bulls. Estamos recuperando algunos jugadores, estamos realmente felices de tener algunos de esos muchachos de regreso, tenemos la posibilidad de poner el miércoles sobre la cancha un once realmente fuerte. Lo haremos el miércoles, como también lo haremos ante Red Bulls. No he dado prioridad a ninguno de ambos partidos. Son igualmente importantes".