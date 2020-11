Robert Lewandowski presume un especial 'Balón de Oro'

Robert Lewandowski , para mucho el mejor futbolista de este 2020, presumió en redes sociales su primer ' Balón de Oro ', aunque este no es como el que esperaba realmente.

Cabe recordar que la revista France Football señaló en meses pasados que el galardón de este año no se iba a entregar a nadie por no poder otorgarlo al no haber una paridad en los parámetros para su elección.