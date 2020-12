Matthäus exige el The Best a Lewandoswski para creer en la FIFA

Lothar Matthäus señaló este miércoles que si Robert Lewandowski no es elegido este jueves como The Best, el Mejor Futbolista del año, no volverá a creer "nada más" a la FIFA .

"Si mañana Lewandowski no es The Best no le vuelvo a creer nada más a la FIFA. Tiene que ser él, Messi no ganó nada y Cristiano Ronaldo solo fue campeón italiano", dijo Matthäus recordando tácitamente que el Bayern, con Lewandowski, había ganado el triplete.