Las primeras veces de la Bundesliga, en medio de la pandemia

Aquí te enumeramos los primeros hechos que se dieron en la primera gran competición futbolística que regresa ante la contingencia por el coronavirus, con cinco partidos que se disputaron al mismo tiempo en Alemania: Leipzig vs. Freiburg, Augsburg vs. Wolfsburg, Hoffenheim vs. Hertha Berlin, Düsseldorf vs. Paderborn y, desde luego, el gran Derbi del Ruhr, Dortmund vs. Schalke.