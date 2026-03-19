Grêmio Marlon sufre grave fractura en su pierna derecha en el Gremio vs. Vitoria El defensa del cuadro brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia.

Video Espeluznante fractura de jugador del Gremio en el Brasileirao

El partido de Gremio ante Vitoria vivió momentos trágicos con la fractura que sufrió Marlon en la segunda parte del partido.

Más allá del resultado, la grave lesión del defensa, a falta de un parte médico oficial, apunta a ser una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha.

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Esto pasó al minuto 74, cuando Marlon estaba en la disputa de un esférico ante un rival y su pie derecho se quedó clavado y se dobló por completo el tobillo.

La imagen es escalofriante cuando el mismo jugador al momento de que ve su pierna, no hace gesto de dolor, pero ve la fractura y pide su cambio de manera inmediata.

Todos los jugadores en la cancha, compañeros y rivales, se llevaron las manos a la cabeza, al estar impresionados por la gravedad de la lesión y el árbitro detuvo el juego.

Una ambulancia tuvo que entrar al campo de juego para poder trasladar a Marlon a un hospital para poder ser operado de manera inmediata.