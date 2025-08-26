Video ¡Intenta no llorar! Barcelona sorprende a Rafa Márquez con tremendo regalo

El tercer uniforme del FC Barcelona ha sido todo un éxito por su carga histórica y nostálgica que el club decidió tener un gesto con algunos de los protagonistas que han dado momentos inolvidables a la afición blaugrana.

Rafa Márquez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets recibieron de regalo un kit con la tercera jersey del Barcelona inspirada en el legado ganador del equipo.

PUBLICIDAD

El diseño hace especial honor a la temporada 2009, cuando el equipo dirigido por Pep Guardiola ganó el histórico sextete en una sola campaña: La Liga, la Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Márquez compartió el regalo en sus redes sociales donde muestra a su hijo Leonardo abriendo el kit y presumiendo el dorsal con el apellido del eterno defensa central mexicano.

Por su parte, Andrés Iniesta se sacó una selfie con el jersey puesto y la subió a su perfil de Instagram con la pregunta, "¿Qué tal me queda?", misma que el club retomó para sus redes sociales.