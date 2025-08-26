    Barcelona

    Barcelona sorprende a Rafa Márquez e Iniesta con tercera jersey retro

    El exdefensa central culé y ahora mano derecha de Javier Aguirre presumió el regalo en redes sociales.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Intenta no llorar! Barcelona sorprende a Rafa Márquez con tremendo regalo

    El tercer uniforme del FC Barcelona ha sido todo un éxito por su carga histórica y nostálgica que el club decidió tener un gesto con algunos de los protagonistas que han dado momentos inolvidables a la afición blaugrana.

    Rafa Márquez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets recibieron de regalo un kit con la tercera jersey del Barcelona inspirada en el legado ganador del equipo.

    El diseño hace especial honor a la temporada 2009, cuando el equipo dirigido por Pep Guardiola ganó el histórico sextete en una sola campaña: La Liga, la Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

    Márquez compartió el regalo en sus redes sociales donde muestra a su hijo Leonardo abriendo el kit y presumiendo el dorsal con el apellido del eterno defensa central mexicano.

    Por su parte, Andrés Iniesta se sacó una selfie con el jersey puesto y la subió a su perfil de Instagram con la pregunta, "¿Qué tal me queda?", misma que el club retomó para sus redes sociales.

    Sergio Busquets recibió cuatro jerseys en total, ya que el club incluyó a su esposa y sus dos hijos en el sorpresivo kit.

