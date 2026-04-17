Superclásico River Plate vs. Boca Juniors Boca vs. River: así está el historial del Superclásico argentino Boca lidera el historial del Superclásico ante River por muy poco, por lo que los de la banda roja intentarán seguir recortando y festejar ante el rival odiado.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video River Plate vs Boca Juniors: ¿Quién aventaja en el Superclásico argentino?

El Superclásico argentino volverá a paralizar al país y a parte del mundo este domingo 19 de abril, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en el Monumental.

Ambos equipos llegan en buen momento, peleando en la parte alta del torneo y con actividad internacional, lo que le da aún más peso a este nuevo capítulo.

PUBLICIDAD

¿Quién lidera el historial en el Superclásico argentino?

El historial general refleja una rivalidad sumamente cerrada, aunque con ligera ventaja para Boca. En 265 enfrentamientos oficiales, los xeneizes suman 93 triunfos por 88 de River, además de 84 empates, en una disputa que se ha construido entre amateurismo, profesionalismo y distintas competiciones.

En torneos de liga, la diferencia también favorece a Boca, con 78 victorias contra 73 de River en 217 partidos, mientras que en el plano internacional la paridad es aún más evidente. En 32 cruces, Boca ganó 11, River 10 y empataron en 11, destacando los duelos en Copa Libertadores.

¿Cuál es el historial general entre Boca y River?

Boca Juniors | 93

River Plate | 88

Empates | 84

Un partido que trasciende estadísticas, historia y presente. El Superclásico argentino es pasión pura, de esos que detienen al país y se sienten en cada rincón. Un duelo imperdible, donde una vez más se escribe la grandeza del futbol argentino.

¿Cuáles han sido los últimos resultados del Superclásico?

3/10/2021 | River 2-1 Boca

20/03/2021 | River 0-1 Boca

11/09/2022 | Boca 1-0 River

7/5/2023 | River 1-0 Boca

1/10/2023 | Boca 0-2 River

25/2/2024 | River 1-1 Boca

21/04/2024 | River 2-3 Boca

21/09/2024 | Boca 0-1 River

27/04/2025 | River 2-1 Boca

09/11/2025 | Boca 2-0 River