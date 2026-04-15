Agustín Marchesín Agustín Marchesín se lesiona con Boca Juniors y será baja todo el 2026 El exportero del América sufrió una rotura de ligamento en la rodilla derecha en la Copa Libertadores.

Video Agustín Marchesín se rompe los ligamentos de la rodilla con Boca Juniors

Boca Juniors confirmó que Agustín Marchesín sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

El exportero del América y Santos Laguna en la Liga MX se lesionó al minuto 8 de juego después de que su rodilla derecha perdiera inestabilidad tras frenarse de golpe al volver bajo los tres postes luego de que saliera de su marco para atajar un disparo a un costado del área.

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Marchesín intentó probar continuar el partido, pero el dolor no lo dejó y tuvo que abandonar la cancha de La Bombonera entre lágrimas al minuto 13 para cederle su lugar a Leandro Brey.

El guardameta de 38 años será baja de Boca Juniors ocho meses, por lo que es difícil que vuelva a jugar un partido en el 2026.

Cabe recordar que, Marchesín venía de sufrir un desgarro en el aductor que le hizo perderse dos partidos con Boca Juniors.

El también exportero del Porto y Celta de Vigo se despide de la temporada tras jugar 13 partidos, en los que recibió ocho goles y dejó su puerta en cero en siete ocasiones.