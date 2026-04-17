Cuándo es el River Plate vs. Boca Juniors del Campeonato de Argentina 2026
Consulta el canal por el que podrás ver la transmisión del Clásico de Argentina dentro de la Jornada 15.
River Plate vs. Boca Juniors se juega este fin de semana como parte de la Jornada 15 del Campeonato Argentino, uno de los Clásicos más esperados no sólo en Sudamérica, sino a nivel mundial y en el que ambos llegan con posiciones en la parte alta de la tabla de sus respectivas zonas.
River Plate, hasta antes del arranque de la décima quinta fecha, marchaba segundo en la Zona B con 26 puntos y con la posibilidad de hacerse del liderato junto a Independiente Rivadavia, que le saca apenas tres unidades.
Boca Juniors, por su parte, llegaba tercero en la Zona A con 21 puntos, a cuatro del líder Vélez Sarsfield, que juega el lunes, pero con la posibilidad de seguirle la estela dentro de este contingente.
CUÁNDO ES EL RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS DEL CAMPEONATO DE ARGENTINA
Es la penúltima fecha del Campeonato de Primera División de Argentina y toda vez que concluya, los primeros ocho de cada zona clasificarán a los Octavos de Final, que se jugará a partido único al igual que en Cuartos de Final y con el club mejor clasificado como local. La Final será en cancha neutral.
Boca Juniors registra dos triunfos en sus últimos cinco juegos en casa de River Plate dentro del Campeonato de Primera División del futbol de Argentina, ganó 0-1 en marzo de 2022 y 2-3 en abril de 2024.
- Cuándo es el River Plate vs. Boca Juniors: el partido es este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental.
- A qué hora es el River Plate vs. Boca Juniors: el juego arranca a las 16:00 horas tiempo del Este, 15:00 horas tiempo del Centro en Estados Unidos y 13:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 14:00 horas tiempo del Centro.
- Dónde ver el River Plate vs. Boca Juniors: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX en Estados Unidos.