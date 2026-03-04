Futbol Chacho Coudet niega negociaciones con River Plate y a los seis días es su técnico El estratega argentino fue presentado como entrenador de los Millonarios con una asombrosa declaración tras jurar por sus cuatro hijos.

Video Chacho Coudet jura por sus hijos no tener contacto con River Plate y seis después es su técnico

El director técnico argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet se vio envuelto en un momento controversial previo y durante su llegada como director técnico de Rier Plate en sustitución de Marcelo Gallardo y quien incluso le dio palabras de aliento al nuevo estratega de los millonarios.

‘Chaco’ Coudet, quien firmó como entrenador de River Plate hasta 2027, negó en conferencia de prensa aún como técnico del Alavés de España que no tenía negociaciones con el conjunto de Buenos Aires; sin embargo, seis días después fue presentado como su nuevo estratega.

“Yo tengo cuatro hijos y les puedo jurar por mis cuatro hijos que nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante. Para que quede claro, para que no quede como ‘bueno, se puede ocultar para un lado, para el otro’, no. Eso es mentira.

“Me parece que de ser o no ser candidato, conociendo la institución, cómo se maneja la directiva, no creo que se hayan comunicado absolutamente con nadie por una cuestión de respeto a un entrenador diferente al que se despide hoy, entonces eso es así y lo tengo muy claro”, indicó el pasado 26 de febrero Eduardo Coudet a los medios de comunicación y que hizo recordar un precedente reciente como el de Fernando Gago cuando aún al frente de Chivas, negó negociaciones con Boca Juniors, al que finalmente dirigió.

‘CHACHO’ COUDET SÍ ES EL NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE RIVER PLATE

Fue este miércoles 4 de marzo que el cuadro de los Millonarios anunció de manera oficial la incorporación del estratega argentino de 51 años de edad al frente del club y con pasado por la Liga MX con Tijuana como estratega y con San Luis y Necaxa como jugador.

Incluso, en la presentación con River Plate, aclaró que las negociaciones se dieron desde el sábado pasado, no antes, e hizo énfasis en ello debido a que había jurado por sus cuatro hijos, “tengo cuatro pibes, juré por los cuatro pibes”, dijo entre risas en plena conferencia e prensa este miércoles.