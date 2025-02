Ahora al frente de los xeneizes no se ha ganado aún a los seguidores, pues la falta de resultados y el estilo de juego poco convincente han hecho que los aficionados comiencen a dar la espalda al estratega.

Fue la derrota en Perú frente al Alianza Lima lo que detonó el malestar, sobre todo luego de un airado reclamo de Fernando Gago a Exequiel Zeballos al amenazarlo que si no corría, lo mandaba a la mierda .

REPROCHA AFICIÓN DE BOCA JUNIORS A FERNANDO GAGO

“ Gago no sabe nada de futbol, no entiendes nada, puteate tú solo. Preocupado, desastre. Con Gago no tenemos futuro. Es un final anunciado como con Almirón”, reprochó la afición a Lean Faríasen un video que se viralizó de inmediato.