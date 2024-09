"Cuando yo le reclamo, él me empieza a gritar. Me dijo que si yo quería hablar con él, que lo acompañe a su vestuario. Él se puso en una forma irracional y sacada. Tal es así, que lo empiezan a sujetar sus colegas porque él buscó agredirme. Me insistía ‘vení a mi vestuario’, en eso, me pegó una trompada en el pómulo derecho y yo quedo totalmente atónito".