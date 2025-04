Árbitro de la Final de Copa del Rey llora por acusaciones de Real Madrid TV

“ Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el futbol base. Que cada uno haga una reflexión”, dijo.