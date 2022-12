América doblega a Cancún pero Diego Valdés se lesiona en amistoso

El chileno, Diego Valdés, no pudo completar todo el partido debido a una molestia física producida por un choque con un elemento rival. Fernando Ortiz prefirió no correr riesgos y sustituyó al mediocampista que abandonó por su propio pie; según informó la reportera de TUDN Zaritzi Sosa. Las Águilas no han emitido un parte médico por ahora.