En otro frente el equipo de Gales no pudo con su similar de Albania y tuvieron que conformarse con el empate sin goles. El cuadro dirigido por Robert Page tuvo el control del partido por momentos pero no logró encontrar jugadas de peligro que definieran el encuentro ante un equpo ordenado que puso presión alta y dejó buenas sensaciones, sobre todo jugando al contragolpe. Gareth Bale ingresó los últmos 20 minutos del cotejo pero no marcó diferencia.