¡Qué partidos! Semifinales de Liga MX, Champions y MLS Playoffs

Durante lo siguientes siete días la agenda en el futbol internacional tendrá grandes juegos con Liguilla en México, los MLS Playoffs, Champions League, Europa League y un sinfín más en ligas locales, pero en TUDN te damos a conocer cuáles son los más llamativos.

Habrá mucha participación de mexicanos en Europa, así como de los jugadores de Team USA sobre todo en la Champions League.

LUNES 30 DE NOVIEMBRE

Se definirán las Semifinales en la Liga MX Femenil con los partidos de vuelta. América va con ventaja ante Chivas por 1-0, igual que Tigres sobre Pachuca y en igualdad están Pumas y Rayadas.

MARTES 1 DE DICIEMBRE

La Chaaaaaaaaaampions.... está de vuelta después del parón internacional con el Real Madrid vs. Shakhtar, Atlético de Madrid vs. Bayer Múnich, donde Héctor Herrera puede volver tras su lesión. Liverpool vs. Ajax y Porto vs. Manchester City de igual forma engalan la actividad este martes en la Champions League.

La agenda en la MLS tendrá el primer partido de las Semifinales de la Conferencia Oeste con el duelo entre Seattle Sounders vs. FC Dallas.

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE

El Manchester United vs. PSG y el Sevilla vs Chelsea acaparan todos los reflectores en Europa y en la Champions League, así como los juegos Juventus vs. Dynamo de Kiev, por el hecho de Stéphanie Frappart que hará historia en el futbol mundial como árbitra.

Se pondrán acción las Semifinales de la Liguilla del Guard1anes 2020 de la Liga MX entre Chivas y León en Guadalajara, donde ahora no habrá asistencia del público en el Estadio Akron.

Cargando Video... Chivas jugará a puerta cerrada ante León



JUEVES 3 DE DICIEMBRE

La Europa League regresa también a la actividad y el partido más llamativo es el del Napoli de Hirving Lozano ante el AZ Alkmaar de Holanda, buscando revancha de la derrota en su primer enfrentamiento.

En los MLS Playoffs se definirá la Final del Oeste con el juego de semifinal entre el Sporting Kansas City, con el posible regreso de Alan Pulido, contra el Minnesota United.

En México sigue la agenda donde se jugará la otra Semifinal del Guard1ands 2020 en el cancha del Estadio Azteca entre Cruz Azul y Pumas. Los horarios ya se conocen desde este lunes a temprara hora.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE

Comenzará de nuevo la actividad de las ligas en Europa con partidos en España, Inglaterra, Alemania y Francia, donde solo destaca el Athletic Club vs. Celta de Vigo por la presencia de Néstor Araujo.

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

En la Bundesliga destaca el Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund y el Bayern Múnich vs. Leipzig, en LaLiga de España el Sevilla vs. Real Madrid vs. Alavés y Cádiz vs. Barcelona, en la Premier League el Chelsea vs. Leeds United.

En México se conocerá al primer finalista del torneo con la definición de la serie de Semifinales entre León y Chivas en el Bajío de México.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

En España y Alemania los juegos serán flojos, pero en Inglaterra se enfrentarán Tottenham vs. Arsenal, el derbi del Norte de Londres, así como el Liverpool vs. Wolves, sin Raúl Jiménez por su fractura craneal.

En la Serie A jugará el Milan ante la Sampdoria y el Napoli ante el Crotone. En Francia el Lille, con posible presencia de Eugenio Pizzuto y Tim Weah, jugarán ante AS Mónaco.

La MLS tendrá su Final de la Conferencia Este entre Columbus Crew vs. New England Revolution y la agenda terminará en la Liga MX con la vuelta de Pumas vs. Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.