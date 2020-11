Los próximos 10 días la mayoría de las ligas se detienen para dar paso a la agenda internacional con encuentros de UEFA Nations League, Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y juegos amistosos.

LUNES 9

En México el balón seguirá rodando para la Liga MX Femenil que cerrará la Jornada 15 del Guard1anes 2020 con siete partidos, esto de cara para definir posibles clasificados a la Liguilla del certamen.

Atlas vs. Pumas, América vs. Querétaro, Juárez vs. Tigres, Rayadas vs. Pachuca, son los encuentros más importantes en el futbol femenino en México.

MARTES 10

La Liga de Expansión MX no para tampoco su actividad y comenzará su Jornada 14 del Guard1anes 2020, la penúltima del certamen con el juego entre Celaya vs. Atlético Morelia, Leones Negros vs. Correcaminos y Pumas Tabasco vs. Tepatitlán.

MIÉRCOLES 11

Comienza con todo la agenda internacional con las Eliminatorias de África rumbo al Mundial Catar 2022, donde destaca el Senegal vs. Guinea-Bisáu y seis partidos más de la fase de clasificación.

En Europa, no hay todavía UEFA Nations League, pero sí varios amistosos internacionales como el Dinamarca vs. Suecia, Holanda vs. España, Bélgica vs. Suiza y el Polonia vs. Ucrania.

Cargando Video... Team USA espera contar con Christian Pulisic ante Gales

JUEVES 12

Este día es especial porque regresará después de 9 meses el cuadro de Team USA con una generación de jóvenes con McKennie, Dest, Pulisic, Reyna y compañía, ante la Gales de Gareth Bale en Cardiff. El partido será a las 14:45 horas del ET.

Ese día también habrá actividad de África con los juegos Argelia vs. Zimbabue, Camerún vs. Mozambique y Costa de Marfil vs. Madagascar, como los más llamativos de la agenda.

En Europa se definirán a los últimos cuatro clasificados a la Eurocopa 2020 con los partidos: Georgia vs.Macedonia, Hungría vs. Islandia, Irlanda del Norte vs. Eslovaquia y Serbia vs. Escocia.

También en la Conmebol comenzará la tercera jornada de la eliminatoria mundialista con los partidos entre Bolivia vs. Ecuador y la Argentina de Lionel Messi ante Paraguay.

VIERNES 13

En Sudamérica jugarán Colombia vs. Uruguay, Chile vs. Perú y Brasil vs. Venezuela, con estos partidos se terminará la tercera jornada del camino rumbo a Catar 2022. En África también hay juegos, aunque poco llamativos.

Cargando Video... Realiza Tricolor su primer entrenamiento en Austria

SÁBADO 14

México vivirá su amistoso en Austria contra Corea del Sur, donde se podrá observar el regreso de Memo Ochoa e Hirving Lozano. Por parte de los asiáticos va su máxima figura Heung-min Son del Tottenham

La UEFA Nations League se pone en acción con los juegos de la Liga A entre Alemania vs. Ucrania, Portugal vs. Francia, Suecia vs. Croacia y Suiza vs. España.

DOMINGO 15

El día de mayor actividad en Europa con un total de 18 partidos donde sobresalen: Holanda vs. Bosnia-Herzegovina, Italia vs. Polonia, Bélgica vs. Inglaterra y Turquía vs. Rusia. La Liga A, B y C tendrán actividad para conocer a los que irán al Final Four y los que ascenderán.