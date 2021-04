Tigres femenil empata y compromete el liderato general

Tigres y Mazatlán empataron en un partidazo que tuvo emociones hasta el último segundo. Las sinaloenses se fueron adelante en el marcador pero no lograron mantener la ventaja y tuvieron que conformarse con un punto que para las campeonas es riesgoso pues comprometen el liderato general ya que Chivas está a un punto de distancia , por lo que parece que todo se definirá en la próxima jornada.

El cuadro felino se fue adelante en el marcador al minuto 35 gracias a la tenacidad de Belén Cruz quien nunca dejó de seguir una jugada de Sandra Mayor quien llegó con balón controlado frente a la portería de las sinaloenses y remató pero Mariana Zárraga , quien fue figura en el encuentro, sacó con el pie derecho, no obstante, la número 18 estuvo atenta al rebote y son pensarlo dos veces sacó el disparo para adelantar a su equipo.

Pero las Cañoneras no se quedaron de brazos cruzados y de inmediato se lanzaron al abordaje en busca del empate y la recompensa llegó rápido pues al 38 Greta Espinoza perdió un balón en la salida y no le quedó de otra más que cometer la falta para que el silbante marcara un penalti que al minuto 40 Liliana Hernández hizo efectivo para igualar el marcador.

La segunda mitad presentó un partido de ida y vuelta, las dos arqueras tuvieron atajadas determinantes y las mazatlecas dejaron claro que no tenían ningun temor por enfrentar a las campeonas y presionaron hasta que al miuno 58 Casandra Montero sacó el cañón y disparó de larga distancia para vencer a Vania Villalobos quien se lanzó para la foto pues no estuvo no cerca de evitar la anotación.