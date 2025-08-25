    Liga MX Femenil

    Pumas vs. Tijuana, resumen y goles del partido de la Liga MX Femenil

    Con el gol de Angelina Hix, las universitarias se mantienen con paso casi perfecto en casa.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Pumas derrota a Tijuana por la mínima en C.U.

    Pumas recibió a Tijuana en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la canhca del Estadio Olímpico Universitario.

    Las universitarias dominaron el trámite del juego y aunque tuvieron llegada al arco rival solamente pudieron concretar en una ocasión, lo que bastó para quedarse con los tres puntos en disputa.

    PUBLICIDAD

    La anotación llegó por conducto de Angelina Hix, una ex de Xolas, la delantera estadounidense llegó perfecto a la cita con el balón tras el pase de Nayely Bolaños.

    En el agregado del complemento, Mónica Alvarado había marcado el segundo para Pumas, pero Nayely Bolaños fue sorprendida en fuera de juego e intervino en la jugada, por lo que anularon la anotación.

    Con este triunfo, Pumas seguirá escalando posiciones en la clasificación general, llegará a 13 unidades, mientras que Tijuana se quedará con dos puntos en la zona baja de la tabla.

    Para la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las de la UNAM visitarán a Santos Laguna y las Xolas recibirán a Necaxa.

    Video ¡Gol de Pumas! Hix aplica la ley del ex y abre el marcador en CU

    Más sobre Pumas UNAM (F)

    14:10
    Resumen | Pumas derrota a Tijuana por la mínima en C.U.

    Resumen | Pumas derrota a Tijuana por la mínima en C.U.

    1:14
    ¡Gol de Pumas! Hix aplica la ley del ex y abre el marcador en CU

    ¡Gol de Pumas! Hix aplica la ley del ex y abre el marcador en CU

    1 min
    Resumen Pumas vs. América: Goles y resultado partido Jornada 7 Liga MX Femenil

    Resumen Pumas vs. América: Goles y resultado partido Jornada 7 Liga MX Femenil

    1:11
    ¡GOLAZO de Kiana! América se adelante en CU con este ZURDAZO

    ¡GOLAZO de Kiana! América se adelante en CU con este ZURDAZO

    1 min
    Pumas Femenil vence a Cruz Azul y sigue invicto en el Apertura 2025

    Pumas Femenil vence a Cruz Azul y sigue invicto en el Apertura 2025

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD