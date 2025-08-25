Video Resumen | Pumas derrota a Tijuana por la mínima en C.U.

Pumas recibió a Tijuana en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la canhca del Estadio Olímpico Universitario.

Las universitarias dominaron el trámite del juego y aunque tuvieron llegada al arco rival solamente pudieron concretar en una ocasión, lo que bastó para quedarse con los tres puntos en disputa.

La anotación llegó por conducto de Angelina Hix, una ex de Xolas, la delantera estadounidense llegó perfecto a la cita con el balón tras el pase de Nayely Bolaños.

En el agregado del complemento, Mónica Alvarado había marcado el segundo para Pumas, pero Nayely Bolaños fue sorprendida en fuera de juego e intervino en la jugada, por lo que anularon la anotación.

Con este triunfo, Pumas seguirá escalando posiciones en la clasificación general, llegará a 13 unidades, mientras que Tijuana se quedará con dos puntos en la zona baja de la tabla.

Para la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las de la UNAM visitarán a Santos Laguna y las Xolas recibirán a Necaxa.